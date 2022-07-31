2022/07/31 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ،اليوم الاحد، الى عقد جلسة طارئة لحل الازمة السياسية الحالية.وقال النجيفي،في تدوينة تابعها /المركز الخبري الوطني/، “ندعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب يتم بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجيفي يدعو لإنتخابات مبكرة المركز الخبري الوطني.

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