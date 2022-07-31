خبير امريكي: زيارة بيلوسي لتايوان خطأ فادح وازمة لا داعي لها في الوقت الراهن

2022/07/31 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ماثيو كرونيغ الأستاذ بجامعة جورج تاون في واشنطن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ارتكبت خطأ بالكشف مسبقا عن احتمال قيامها بزيارة لتايوان.وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، وافق كرونيغ على أن ما يدور حول رحلة بيلوسي … Readmore

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