انفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي ضمن حدود صلاح الدين

2022/07/31 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدينافاد مصدر امني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل شاحنات تحمل مواد لوجستية لصالح التحالف الدولي ضمن حدود محافظة صلاح الدين".واضاف ان "الانفجار لم يخلّف اي اصابات تذكر".

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