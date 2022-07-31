الجيش والحشد ينفذان عملية تفتيش بجزيرة ’البو مرموص’ في صلاح الدين

2022/07/31 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين في هيئة الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، عملية أمنية لتفتيش جزيرة البو مرموص في قاطع عمليات صلاح الدين.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية انطبقت بمشاركة الجيش واللواء 35 والفوج الثالث والرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه".

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