بسبب سباق أبوظبي.. تهديدات بالقتل لمدير فورمولا واحد السابق

2022/07/31 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير السابق لسباقات الفورمولا واحد الأسترالي، مايكل ماسي، أنه تعرض لإهانات "دنيئة" وتهديدات بالقتل على خلفية سوء ادارته لجائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الأخيرة من موسم 2021 والتي انتهت بفوز سائق ريد بول الهولندي، ماكس فيرستابن، بالسباق واللقب العالمي وحرمان سائق مرسيدس البريطاني، لويس هاميلتون، من تتويجه الثامن.

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