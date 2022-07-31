وزير الطاقة الجزائري يأذن ببدء استغلال منجم غار جبيلات بتندوف للحديد

2022/07/31 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أذن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت، ببدء استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف.

واستهل الوزير زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف، حيث قام في المحطة الأولى من الزيارة، بافتتاح منجم الحديد غار جبيلات.

وأكد في كلمة، أنه وتماشيا مع برنامج الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، تسعى الوزارة إلى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى البلاد.

وصرح بأن الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم تتمحور حول تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي، وتوفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين، مع تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل اكتشاف موارد معدنية جديدة، وزيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وكذا تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، واستغلال الزنك والرصاص بواد أميزور(بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.

وأوضح الوزير أن منجم غار جبيلات يعتبر الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال والدراسات في أكبر المخابر العالمية، حيث مكنت هذه الأخيرة من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على المستويين الوطني والدولي، ومنها مركز الحديد، كريات الحديد، منتجات شبه مصنعة كالبيلات مثلا.

المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية

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