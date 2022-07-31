حسن أحمد ينتقد طريقة إختيار مدربي المنتخبات

2022/07/31 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد مدرب فريق النفط بكرة القدم حسن أحمد، أن اختيار مدربي المنتخبات الوطنية كان من المفترض أن تبنى على أساس الإنجاز والنجاحات بعيداً عن المصالح والمحاباة.وقال احمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" اعطاء فرصة للمدرب في قيادة المنتخبات لأكثر من مرة من دون تحقيق أي نجاح، وتتم تسميته مرة أخرى، فهذا سيكون عملاً بعيداً عن المهنية ولم يحقق العدالة بين المدربين"، مبيناً، أن" اختيار المدرب لابد أن يكون على اساس نجاحاته في الدوري المحلي ولديه انجازات واضحة على الساحة الرياضية".وأضاف، أحمد، أن" لجنة المنتخبات رشحته لتدريب أحد المنتخبات وكان التصويت لصالحه، ولكن تصويت المكتب التنفيذي غيّر اتجاه البوصلة الى مدرب آخر"،لافتاً، الى أن" العراق يمتلك اسماءً جيدة من المدربين يعملون في الفئات العمرية مثل المدرب محمد عبد الحسين واحمد جمعة واحمد عبد الجبار الذين اثبتو احقيتهم من خلال انجازاتهم مع اللاعبين الشباب".

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