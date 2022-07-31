تحذيرات من استمرار الكاظمي بعد عجزه عن حماية المؤسسات الدستورية

2022/07/31 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضروري تحرك رئيس الجمهورية لسحب صلاحيات الكاظمي بعد عجزه عن حماية المنطقة.

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