"محتاجين 11 تريزيجيه".. أبرز ردود الفعل على تتويج اللاعب المصري بأول ألقابه الأوروبية

2022/07/31 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد لاعب منتخب مصر، محمود حسن "تريزيجيه"، اللقب الأول في مسيرته الاحترافية، عقب تتويجه رفقة فريقه طرابزون سبور بكأس السوبر التركي، نسخة 2022

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