2022/07/31 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاحد، 31 تموز، 2022، أن روسيا ستعمل على ضمان...

ظهرت المقالة بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها وقواتنا على كفاءة عالية أولاً على المسلة.

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