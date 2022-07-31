حزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز ويوجه رسالة لإسرائيل (فيديو)

2022/07/31 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر الإعلام الحربي في “حزب الله” اللبناني، مقطع فيديو يوثق “إحداثيات منصات استخراج الغاز”...

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