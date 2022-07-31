تزامناً مع أحداث الخضراء.. أين تتجه حوارات الكرد بشأن رئاسة الجمهورية؟

2022/07/31 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دلشاد شعبان، اليوم الأحد، استمرار المفاوضات والحوارات بشأن رئاسة الجمهورية.وقال شعبان لـ (بغداد اليوم) إن "المفاوضات لم تتوقف بالرغم من التوترات الأخيرة التي تشهدها العاصمة بغداد".وأضاف أن "مفاوضات رئاسة الجمهورية بين الحزبين مستمرة والحزب الديمقراطي ما يزال متمسكا بمرشحه ريبر أحمد، باعتباره خيارا انتخابيا وسياسيا، ونأمل أن تنتهي التوترات الأخيرة".ويرى مراقبون ان تصفية المشاكل في الإقليم ستكون لها انعكاسات على العلاقات مع الحكومة الاتحادية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لحل الخلافات القائمة بملفات عدة، أبرزها النفطية والموازنات والاستحقاقات الانتخابية.

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