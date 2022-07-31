2022/07/31 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الاحد، على الاحداث الجارية في العراق، والاعتصامات التي نظمها اتباع التيار الصدري.وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش في تغريدة على تويتر، ان "استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي".وعبر عن تطلع دولته إلى "عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".يشار الى ان اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نظموا اعتصاما مفتوحا داخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع لرئاسة الوزراء، حيث قام الأنصار باقتحام مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من دولة عربية حول اعتصامات الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من دولة عربية حول اعتصامات الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).