2022/07/31 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



رفع الكتل الكونكريتية من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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