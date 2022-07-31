2022/07/31 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الأحد، أن حكومة الكاظمي ستستمر ويتم التحضير لانتخابات مبكرة جديدة، فيما كشف ععن مبادرة من رئيس الحزب مسعود بارزاني لحل الازمة الراهنة.وقال عبد الكريم في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “التظاهرات والاعتصام حق مكفول لكل الشعب وكتلة ولهذا السبب هي نتيجة حاصلة ومتوقعة […]

ظهرت المقالة كشف عن مبادرة من بارزاني..



الديمقراطي: حكومة الكاظمي ستستمر وسنشهد انتخابات مبكرة جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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