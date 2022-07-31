ائتلاف النصر يوجه رسالة عاجلة بشأن الأزمة الحالية

2022/07/31 | 14:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جد ائتلاف النصر الدعوة إلى الكتل السياسية كافة لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للإتفاق على خارطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية، خدمة للمصالح الوطنية العليا مشيرا الى انه طرح في 22 حزيران مبادرة إنقاذية، ولم يعتنى بها.

وذكر في بيان : نحيط الرأي العام، بأننا طرحنا في 22 حزيران الماضي ومن خلال تحالف قوى الدولة الوطنية مبادرة شاملة وإنقاذية للأزمة الراهنة، تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الإعتناء بها.

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