الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا حارا لليومين المقبلين بدرجات حرارة مرتفعة

2022/07/31 | 14:20 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا حارا بدرجات حرارة مرتفعة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم : ان طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحواً حاراً في عموم المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى 48 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 25 مئوية واعلاها في البصرة 32 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 41 مئوية واعلاها في بابل والديوانية والناصرية 49 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة.

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