من اجل المونديال .. تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية

2022/07/31 | 14:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في أيلول المقبل إلى موعد لاحق.

وذكر في بيان : انه قرر تأجيل موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي الـ20 والـ28 من آذار العام المقبل.

واضاف : ان التاجيل لإفساح المجال أمام الدول الأفريقية الخمس المتأهلة لنهائيات كأس العالم في قطر للاستعداد بصورة أفضل للبطولة بخوض بعض المباريات الإعدادية للبطولة العالمية.

وأشار إلى أن الجولة الخامسة ستقام في حزيران 2023 والجولة السادسة في أيلول من العام المقبل.

ولم يتم الإعلان عن تأجيل جولة التصفيات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة في ساحل العاج في حزيران 2023 إلى كانون الثاني 2024.

وانتقد بعض المدربين موعد التصفيات القارية قائلين، إنه يفترض أن تخوض فرقهم خلال هذا التوقيت مواجهات مع فرق من قارات أخرى.

وبهذا فإن السنغال على سبيل المثال يفترض أن تعلن عن خوض مباريات بديلة استعدادا لنهائيات كأس العالم بعد قرار التأجيل الأفريقي.

والدول الأفريقية الأخرى التي تأهلت لنهائيات قطر، هي: الكاميرون، وغانا، والمغرب، وتونس.

وبعد إقامة أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في حزيران الماضي تتبقى أربع جولات.

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