الكويتي هيثم الغيص يباشر عمله كأمين عام لـ

2022/07/31 | 14:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: يباشر الكويتي هيثم الغيص بداية من الاثنين، مهام عمله أميناً عاماً لمنظمة الدول المصدرة للنفط، خلفاً للراحل محمد باركيندو الأمين العام السابق لـ "أوبك".وقال الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص، إن لديه تطلعات …

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