"سيدة العجائب".. استخراج كنوز من سفينة غارقة منذ 350 عاما

2022/07/31 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق من علماء الآثار البحرية في العثور على كنوز لا تقدر بثمن كانت على متن سفينة إسبانية غرقت قبل نحو 350 عاما على بعد نحو سبعين كيلومترا من جزر البهاما في المحيط الأطلسي، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد.

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