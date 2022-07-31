محصول الحبوب في أوكرانيا قد ينخفض إلى النصف

2022/07/31 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد، إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلاً “محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف”.

وأضاف “هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي.



ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب”.

فيما قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن هناك احتمالا كبيرا لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غداً الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريباً جداً.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.

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