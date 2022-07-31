ملك المغرب يدعو  شعبه إلى التفاؤل برغم التقلبات والافادة من الفرص

2022/07/31 | 14:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تفاؤله وقال“ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا”. وأكد في هذا الإطار على “الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.وتجدر الاشارة في هذا الاطار […]

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