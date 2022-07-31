أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم في البرلمان العراقي ودعوات للحوار

2022/07/31 | 14:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل أنصار التيار الصدري اعتصاما مفتوحا بالبرلمان، بعد أن اقتحموه عقب إزالة الحواجز الإسمنتية المؤدية إلى المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، كما تصاعدت الدعوات للحوار بين مختلف القوى لإنهاء الأزمة.

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