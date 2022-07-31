اوكرانيا تنفي مهاجمة الاسطول الروسي في القرم

2022/07/31 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أوكرانيا الأحد أن تكون قد هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة ممّا أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح وفق موسكو، ووصفت الاتهامات الروسية بأنّها “استفزاز متعمّد”.

وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا في بيان، إنّ الاتهامات الروسية ب”هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول” هي “استفزاز متعمّد”.



وأضاف أنّ “تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلّة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية”.

وقال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف “صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي” الذي تحتفل به روسيا الأحد.

وأشار إلى أنّ حصيلة جرحى هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف مقر أسطول البحر الأسود الروسي الأسود في سيفاستوبول الأحد، باتت ستة جرحى بعدما كان قد أفيد عن خمسة جرحى سابقاً.

وقال رازفوزجاييف إنّ كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي “ألغيت لأسباب أمنية”، داعياً سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم “إذا أمكن”.

وكانت احتفالات كبيرة لهذه المناسبة مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) يفترض أن يشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفي الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

في الأسابيع الأخيرة، انتقلت القوات الأوكرانية إلى الهجوم من جديد في الجنوب لاستعادة هذه الأراضي التي خسرتها وحققت بعض النجاح.

ودمرت الضربات الأوكرانية الأربعاء جسرا مهما في خيرسون المدينة التي تحتلها القوات الروسية

ا ف ب

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