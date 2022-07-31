أوكرانيون يرسمون الوشوم على أجسادهم.. رموز دائمة تشهر موقفهم من روسيا

2022/07/31 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّسم موقف أوكرانيا من الغزو الروسي بالشراسة، والتمسّك بالهوية الوطنية المتجددة.وفي عطلة نهاية كل أسبوع في العاصمة الأوكرانية كييف، يصطف الناس للحصول على وشوم لرموز وطنية، تعود تبرّعاتها إلى القوات المسلحة.أمضت CNN يومًا مع رسّامَي وشوم وزبائنهما، للتعرّف على رمزية هذه الوشوم، والرسائل التي تحملها.

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