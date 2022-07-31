2022/07/31 | 15:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sXHn9JyQT_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية العمل والتدريب المهني تنظم ورشة تدريبية قيادية للشباب النازحين واللاجئين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية العمل والتدريب المهني تنظم ورشة تدريبية قيادية للشباب النازحين واللاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).