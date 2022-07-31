صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول

2022/07/31 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حقق النجم المصري محمد صلاح، إنجازا فريدا، بعد فوزه مع فريقه ليفربول، بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي (3-1)، أمس السبت.وصنع صلاح الهدف الأول لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وسجل المصري بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز داروين نونيز الهدف الثالث، ليتوج ليفربول بأول ألقابه في الموسم الجديد.وأكمل […]

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