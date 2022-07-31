متحدث القائد العام: نشر قوات إضافية في الخضراء

2022/07/31 | 16:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، 31 تموز، 2022،...

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