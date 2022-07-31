“بينها الكوليرا”.. أدوية سامراء تكشف انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية

2022/07/31 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لأدوية سامراء، اليوم الأحد، إنتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية بينها الكوليرا.

وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم، في تصريح صحفي إن “الشركة، ماضية بإنتاج الأدوية التي تعالج مختلف الأمراض الوبائية مثل الكوليرا”.

موضحاً، أن “مستحضرين يتم العمل عليهما: مستحضر التتراسايكلين كبسول بتركيز 250 ملغرام والمستحضر ازثرومايسين”، مؤكداً أن “المستحضرات تستخدم لمعالجة مرض الكوليرا”.

واضاف السالم، أن “الشركة تقوم بانتاج كميات كبيرة سنوياً من تلك المستحضرات”.

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