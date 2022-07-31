2022/07/31 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، ملاكاتها بالإستنفار التام لمواجهة موجة الحر المقبلة.

وذكر بيان للوزارة تلقته خبر برس (واخ)، ان “وزير الكهرباء عادل كريم، وجّه ملاكات الوزارة بالأستنفار التام للجهد الهندسي والفني والحرفي والآلي لمواجهة موجة الحر خلال الأيام المقبلة”.

وأمر وزير الكهرباء، “بالدوام على مدار 24 ساعة كاملة والتواجد بمقرات الدوائر والفروع وقطاعات الصيانة للأستجابة السريعة لأي طارئ ومعالجته بشكل فوري”.

وأكد على “فتح جميع المخازن لتجهيز المواد الحاكمة للصيانات، ومراعاة التشديد على مراكز السيطرة بمراقبة الاحمال وموازنتها، مع الحرص على استمرار إستثناء المستشفيات، والمراكز الصحية والطبية، ومشاريع المياه، ومحطات تصريف المياه الثقيلة”.

وأوضح ان “الوزارة عملت بجهد بالغ الأهمية وحققت تطوراً كبيراً بأداء المنظومة وساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمواجهة موجة الحر المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمواجهة موجة الحر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).