العمليات المشتركة تستعد لإعداد خطط لتأمين الحدود مع تركيا وسد الثغرات الموجودة

2022/07/31 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إعداد خطط خاصة لتأمين الحدود مع تركيا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “نائب قائد العمليات مع قائد حرس الحدود والبيشمركة قاموا بزيارة مهمة للحدود، لملاحظة ومشاهدة الثغرات الموجودة في خط الصفر الفاصل بين العراق وتركيا”.

وأضاف، أنه “تم إعداد الخطط اللازمة، كما نوَّه عنها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لغرض استكمال إجراءاتنا، من أجل غلق الثغرات لمنع أي تسلل، والحفاظ على أمن وسلامة الحدود”، مبيناً أن “هذه أول مرة يتم فيها رفع العلم العراقي على الحدود الفاصلة مع تركيا”.

وشار الى أن “هناك تعاوناً كبيراً مع قوات البيشمركة في جميع المجالات الأمنية، وهو تقدم كبير وملموس”.

وأكد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، دعمه للعراق بشأن الاعتداءات التركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، (26 تموز 2022)، إن “بيان مجلس الأمن بإدانة الإعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق”.

وأضاف أن “مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد”.

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