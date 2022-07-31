الاطار التنسيقي: باب الحوار والتعاون مفتوح مع جميع القوى السياسية

2022/07/31 | 16:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ،الاحد، ان الإطار التنسيقي مازال يمد يد العون الى جميع القوى السياسية من أجل التعاون لبناء البلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الغزالي في حديث لـ /المعلومة / إن “التنسيقي طرح العديد من المبادرات إلى جميع الكتل السياسية […]

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