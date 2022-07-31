طبيب يشرح سبب تلقي بايدن نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا مجددّا رغم اختفاء أعراضه

2022/07/31 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا مرة أخرى، وفقًا للطبيب الرئاسي، الدكتور كيفين أوكونور.وأشار الطبيب إلى أن سبب نتيجة الاختبار كان على الأرجح عودة ظهور لفيروس كورونا الذي "لوحظ لدى نسبة صغيرة من المرضى الذين يعالجون بدواء باكسلوفيد".

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