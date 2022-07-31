2022/07/31 | 16:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4RZlY1eyGkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | لليوم الثاني .. المتظاهرون يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | لليوم الثاني .. المتظاهرون يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).