2022/07/31 | 16:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DXR6Pww239k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفرات الاوسط محافظة بابل - رحال الموسم الثالث - الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفرات الاوسط محافظة بابل - رحال الموسم الثالث - الحلقة ١٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).