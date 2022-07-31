جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غدٍ الاثنين

2022/07/31 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز /أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن جدول رحلاتها ليوم غدٍ الاثنين.

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