“الشباب” الصومالية تعدم 7 بذريعة التجسس لأمريكا

2022/07/31 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت جماعة “الشباب” الإسلامية الإرهابية، اليوم الأحد، عبر المنصة الدعائية الرئيسية للجماعة إنها أعدمت سبعة أشخاص في الصومال.

وزعمت الجماعة أن ستة من هؤلاء القتلى كانوا جواسيس، يعملون في المخابرات الأمريكية والصومالية، لذلك كانوا مسؤولين عن مقتل أعضاء رفيعي المستوى بالجماعة.

وجرت عمليات الإعدام في منطقة “باي” جنوب البلاد، بالقرب من مقديشو.

وأكد عضو بحكومة منطقة “باي”، يدعى محمد أحمد، ووزير الإعلام بجنوب غرب الصومال، إلياس سعيد التقارير لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أحمد أن عشرات من المدنيين اضطروا لأن يشهدوا تنفيذ الإعدام من قبل الإرهابيين.

ويشهد الصومال، الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 16 مليون نسمة ويقع في القرن الإفريقي أعمال عنف، على أيدي جماعة “الشباب” منذ سنوات.

وكثيراً ما تهاجم الجماعة الإرهابية، التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الجنوبية والوسطى ، قوات الامن والمدنيين.

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