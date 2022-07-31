"في القطب الشمالي".. بوتين يوقع عقيدة روسيا الجديدة

2022/07/31 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم روسيا تعزيز مواقعها في منطقة القطب الشمالي عسكريًا واقتصاديا، وفق عقيدة بحرية روسية جديدة، وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، بمناسبة يوم الأسطول الروسي.

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