صحة كربلاء المقدسة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء

2022/07/31 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية ، إن دائرته "أنهت استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام"، مبيناً، أنه "تمّت تهيئة الملاكات بما يتناسب وحجم هذه المناسبة الكبيرة بغية تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية إلى المواطنين والزائرين".

وأضاف الموسوي أن "وزارة الصحة والحكومة المحلية مستعدتان لوضع جميع الإمكانيات بغية إنجاح الخطة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين"، مشيراً الى أنه "سيتم استدعاء فريق لمعالجة السموم من قبل وزارة الصحة إلى جانب قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين".

وتابع الموسوي، أن "خطة طوارئ الدائرة وللعام الثالث على التوالي تركز بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض الانتقالية بشكل عام"، لافتاً الى "اننا نعمل على زيادة وعي المواطنين والزائرين وأهمية الالتزام بالتعليمات والنصائح الطبية التي تصدرها الجهات الصحية لتفادي الإصابة بتلك الإصابة".

وبشأن الجانب العلاجي، أوضح الموسوي أن "المؤسسات الصحية ومختبر الصحة تستمر بإجراء المسحات والتحاليل لجميع المراجعين الى جانب مراكز الطوارئ والمراكز الصحية التي ستتابع أي حالة يشتبه إصابتها بتلك الأمراض بموازاة استمرار المراكز الصحية بعملية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، مبيناً، ان "الخطة تضمنت توزيع ( 65 ) عجلة إسعاف سيتم توزيعها في المناطق المهمة والتي تشهد عادة زخماً بشرياً لاسيما أثناء ركضة طويريج مع تهيئة ( 8 ) مستشفيات حكومية و( 4 ) أهلية ستكون تحت تصرف دائرة الصحة لاستقبال المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية طارئة وفتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى (ع) الجراحي التخصصي، كما تم تهيئة ( 50 ) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين".

وذكر انه "سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية الشرقية ، العباسية الغربية ، باب بغداد)، وتجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المؤسسات الصحية في المحافظة".

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