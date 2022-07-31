2022/07/31 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر البرلمان قانونا لحظر التطبيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 عشيرة عراقية توقع على عهد تحرير فلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 عشيرة عراقية توقع على عهد تحرير فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).