جدل في الأردن بعد انقطاع الكهرباء أثناء مباراة الفيصلي وشباب العقبة

2022/07/31 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب خلل فني في انقطاع الكهرباء، وتوقفت مباراة ناديي الفيصلي وشباب العقبة ضمن دوري المحترفين الأردني، ما أثار حالة من الجدل الواسع وسط استياء عام بين جمهور الكرة الأردنية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، الأحد.وبعد انقطاع الكهرباء اتخذ الحكم قراراً بإيقافها عند الدقيقة 75، ليصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قراراً باستكمال الوقت المتبقي من المباراة، عند الساعة 6:45 بالتوقيت المحلي مساء الأحد 31 يوليو/ تموز، على استاد عمان الدولي.وسادت حالة من الغضب في أوساط الجماهير نتيجة القرار، وعبر بذات الوقت رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بانقطاع التيار الكهربائي خلال المباراة المهمة.وعلقت الجهات الرسمية على ما جرى؛ حيث أكد مدير «مدينة الحسين للشباب»، أن ما حدث، هو خلل في المولد الرئيسي المغذي للملعب، وحسب المهندسين المعنيين فإنه بحاجة إلى أسبوع لإصلاحه.



والجدير بالذكر أن المباراة توقفت في الشوط الثاني وكانت النتيجة تعادل الفريقين 1-1.

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