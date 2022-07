(بالفيديو) زواج عروسين في الهند بعد وفاتهما بـ 30 عاماً

2022/07/31 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

شهدت قرية هندية حادثة غريبة؛ إذ نظمت حفل زفاف لعروسين فارقا الحياة قبل أكثر من 30 عاماً، في إحياء لعادة قديمة اعتادها سكانها، بحسب ما أوضحه فيديو متداول للحادثة، ونقلته وسائل إعلام هندية.وحاز فيديو الواقعة الذي نشره اليوتيوبر الهندي آني آرون، عبر صفحته في موقع «تويتر»، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل؛ إذ ظهرت فيه عائلتان في قرية داكشينا كانادا وهما تعيدان إحياء عادة قديمة في البلد، بإقامة حفل زفاف للعروسين المتوفيين.واعتاد سكان القرية أن يتم تزويج الشخص الذي يموت أثناء الولادة من شخص آخر توفي أثناء الولادة.

And finally bride and groom take their place.



Though they are dead, dont think that atmosphere will be like the funeral!! Its not.



Its as jovial as any other marriage.



Everyone cracking jokes and keep the mood high.



Its a celebration of marriage.



pic.twitter.com/MoUYIv2gnl

— AnnyArun (@anny_arun) July 28, 2022

وعلق آرون على المناسبة قائلاً: «أنا أحضر حفل زواج، قد تسأل لماذا يستحق الأمر كتابة تغريدة، حسناً، لقد مات العريس بالفعل، وماتت العروس أيضاً منذ نحو 30 عاماً».وتجري العادات في تلك المنطقة بإجراء العرس من أفراد عائلة المتوفى، ويشمل جميع المواكب المشابهة لحفل الزفاف العادي، وأضاف اليوتيوبر الهندي قائلاً: «تذهب عائلتان إلى منزل بعضهما من أجل الخطوبة، وهناك موكب زواج، وحفل متكامل».ونشر حيثيات الطقوس المختلفة التي يتم إجراؤها في حفل الزفاف؛ حيث تحضر عائلة العريس فستان الزفاف الذي سترتديه العروس المتوفية.وأنهى حديثه بالقول: «بعد أن يتم الانتهاء من مراسم الزفاف، يتم تقديم الطعام الشهي على أوراق الموز».

