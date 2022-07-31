النفط العراقية: تحالف

2022/07/31 | 16:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أهداف اجتماع أوبك بلس المرتقب بمشاركة العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أوبك بلس لا تفرط بالمكاسب التي حققتها خلال الفترة المنصرمة"، لافتاً إلى أنه "في …

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