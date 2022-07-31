النصر يدعو الى تدخل المرجعية الدينية لحل الازمة السياسية الراهنة

2022/07/31 | 17:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ، الاحد، ان الموقف الذي وصل اليه الوضع السياسي الان، يحتاج الى نفحات روحانية من المرجعية الدينية العليا لحل الازمة والعبور بالبلد الى بر الأمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الرديني في حديث لـ /المعلومة /، إن “الازمة الحالية […]

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