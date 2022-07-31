تشكيل لجنة تنسيقية للمعتصمين داخل البرلمان.. وبحسب “قصاصة” سيتم اختيار حاكماً للعراق.. ما مضمون القصاصة

2022/07/31 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قيادي في التيار الصدري، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تنسيقية للمعتصمين داخل البرلمان العراقي ستصدر لاحقا بيانها الأول.

وقال القيادي لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “تم تشكيل لجنة تنسيقية للإعتصام داخل مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة ستصدر بيانها الأول بشأن تنظيم عمل الاعتصام ومطالب المعتصمين خلال الساعات المقبلة.

واعتبر أن التظاهرات والاعتصامات الشعبية تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تقتصر على الصدريين فقط، موضحا أن “أول مطالب المعتصمين تتضمن اختيار شخصية مستقلة قادرة على إدارة الحكومة الجديدة وعدم مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة”.

وشدد القيادي، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أنه “سيتم محاسبة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد وفق القانون العادل والنزيه”، مؤكدا “لا يوجد أي حوار مباشر او غير مباشر بين المعتصمين او الاحزاب السياسية”.

من جانبه ذكر أحد المعتصمين لوكالة خبر برس (واخ)، أنه تم توزيع مطالب المعتصمين على قصاصة ورق، تحذرهم من التفاوض أو قبول هدنة يسعى اليها من وصفهم بـ”الفاسدين”.

وبحسب القصاصة، فأنه سيتم اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حاكماً وفق جلسة تعقد عصراً.

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