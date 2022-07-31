“العراقي” ميرخان دوسكي يفتتح مشاركته بالدوري التشيكي الممتاز

2022/07/31 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتح الدولي العراقي ميرخاس دوسكي، مشاركته في الدوري التشيكي الممتاز، اليوم السبت، بعد أن خاض اللقاء الأول مع فريقه سلوفاتسكو ضد برنو، التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة.

واشترك دوسكي مع سلوفاتسكو حتى الدقيقة (70)، ليصبح ثاني لاعب عراقي يخوض مباراة رسمية بالدوري التشيكي الممتاز، بعد زميله إبراهيم بهاء الدين الذي يمثل الفريق للموسم الثاني تواليا.

وكان الثنائي العراقي بصفوف سلوفاتسكو، سبق أن لعبا ضد بطل تركيا طرابزون سبور في مباراة ودية تحضيراً لمواجهة فنر بخشة التركي في الرابع من آب/ أغسطس المقبل ضمن بطولة الدوري الأوربي.

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