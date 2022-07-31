مدير مكتب الصدر: الاعتصام في البرلمان سيظل مفتوحا

2022/07/31 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد إبراهيم الجابري، 07/31/2022، أن اعتصام أنصار...

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