بمشاركة العراق.. النفط تستعرض أهداف اجتماع

2022/07/31 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغداد

حددت وزارة النفط، اليوم الأحد، أهداف اجتماع أوبك بلس المرتقب بمشاركة العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أوبك بلس لا تفرط بالمكاسب التي حققتها خلال الفترة المنصرمة"، لافتاً إلى أنه "في العادة تعقد الاجتماعات الدورية المحددة توقيتاتها مسبقاً من قبل الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وباتفاق وزراء الدول الأعضاء في أوبك والمتحالفين معها من خارجها".

وأضاف جهاد أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة ومناقشة تطورات السوق النفطية، والإطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات البحثية في المنظمة عن واقع السوق العالمية والمتغيرات والمؤثرات والتوقعات الآنية والمستقبلية، وكل مايحيط بالأسواق العالمية من عوامل وظروف قد تؤدي إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب".

وتابع: "لهذا يتطلب وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المنتجة المتحالفة معها، من أجل اعتمادها وإقرارها من قبل الوزراء"، لافتا إلى أن "اتفاق أوبك لخفض الانتاج قد أسهم إلى حد بعيد في التقليل من تداعيات وتأثير الأزمات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية على استقرار أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية".

وأشار إلى أن "العالم ومنظمة أوبك يواجهان تحديات كثيرة منها تحديات صحية وهناك تحديات سياسية وهناك تحديات أمنية وبالتأكيد التحدي الأبرز حالياً هو الحرب الروسية - الاوكرانية وما تخلفه من تداعيات على سوق الطاقة والاقتصاد العالمي، تمثلت بإحداث إرباك وقلق كبيرين في الطلب على الغاز والنفط وخصوصاً في أوروبا وامتد ذلك إلى دول أخرى، كذلك تداعيات العقوبات على روسيا التي تعد ثاني أكبر منتج في أوبك بلس والبحث عن مصادر لتصريف نفطها".

وأوضح، أن "استخدام الغاز من قبل روسيا كورقة ضغط لمواجهة الدول الأوروبية المستهلكة للغاز جعل الدول المستهلكة أمام تحد كبير للبحث عن البدائل في ظل عدم وجود البديل الذي يعوضها خلال فترة وجيزة، وهذا ما أسهم أيضاً في إرباك الطلب العالمي على الغاز".

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