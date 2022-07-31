البرلمان العربي يرحب بقرار الحلبوسي

2022/07/31 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب البرلمان العربي، اليوم الأحد، بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعليق جلسات البرلمان.وقال البرلمان في بيان، إنه “يرحب بقرار رئيس مجلس النواب العراقي للحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه”.

وأمس السبت، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق جلسات البرلمان حتى اشعار آخر، فيما وجهة دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، في طالب الكتل السياسية بعقد لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية.

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