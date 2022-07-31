تويتر ترفع أسعار الاشتراك في خدماتها المدفوعة للعملاء الجدد

2022/07/31 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر رفع قيمة الاشتراك في خدمتها المميزة تويتر بلو، بعد نحو 8 أشهر من إطلاقها.وتتيح خدمة تويتر بلو التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة ونيوزيلندا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي للمشتركين دفع مقابل الحصول على خصائص ووظائف غير متاحة لمستخدمي الاشتراك العام، مثل القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.

وكانت قيمة اشتراك الخدمة الجديدة في البداية 3 دولارات شهريا، لكنها زادت إلى 5 دولارات شهريا اعتبارا من الخميس الماضي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الزيادة ستطبق فقط على المشتركين الجدد في الوقت الراهن، حيث لن يدفع المشتركون الحاليين أي زيادة في قيمة اشتراكهم الشهري حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل، بحسب شركة تويتر، التي قالت إنه سيتم توجيه حصيلة الزيادة في الاشتراك نحو تطوير خصائص جديدة وتحسين الخصائص الموجودة، وخطة لدعم صناعة الصحافة والإعلام.وقال متحدث باسم تويتر في بيان “عند إطلاق الخدمة كنا حريصين بشدة على أن تكون تكلفة الاشتراك منخفضة إلى أقصى درجة ممكنة في مرحلة الاختبار وجمع ردود الأفعال والآراء فيها… ومنذ ذلك الوقت عدلنا رؤية هذا المنتج، وأجرينا بحثا كبيرا، وقدمنا تحسينات جديدة، مع المزيد من التطوير، في الوقت الذي عدلنا فيه السعر”.

تأتي زيادة سعر الاشتراك في “تويتر بلو” في الوقت الذي تخوض فيه الشركة معركة قضائية صعبة مع الملياردير إيلون ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بعد تراجعه عن صفقة شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.وبرر ماسك انسحابه من الصفقة التي أعلنها في أبريل نيسان الماضي بأن الشركة لم تقدم له بيانات دقيقة عن نسبة الحسابات المزيفة من إجمالي عدد الحسابات النشطة على المنصة.



وردت إدارة تويتر بإقامة دعوى قضائية لإلزام ماسك باتمام صفقة الاستحواذ.وتتيح خدمة تويتر بلو 30 ثانية للمستخدم للتراجع عن التغريدة بما يسمح له بمراجعتها وتعديلها قبل بثها وظهورها على المنصة.



كما تتيح للمستخدم إعداد واجهة المستخدم وفق تفضيلاته.تختبر منصة Twitter للتواصل الاجتماعي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرفاق وسائط بتنسيقات متعددة بتغريدة واحدة.الميزة الجديدة من منصة تويتر تتيح للمستخدم إضافة صورة وفيديو وGIF إلى تغريدة واحدة.ويعرف عن تويتر أنها دعمت حتى الآن وجود نوع واحد فقط من الوسائط المرفقة، حيث يمكن إرفاق 4 صور مثلاً، ولم تكن هناك طريقة لإرفاق أكثر من مقطع فيديو واحد أو ملف GIF أو مزجها مع الصور.مع هذا التحديث، لا يزال الحد الأقصى لأربعة أشكال من الوسائط موجودا ولكن يمكن الآن الحصول على أي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF داخل تلك الفتحات الأربع.

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